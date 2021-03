Papa in Iraq: messa a Baghdad, “l’amore è la forza di chi è perseguitato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amore, anche se pare debole agli occhi del mondo, “in realtà vince”. E’ questo il messaggio lanciato oggi dalla cattedrale caldea di San Giuseppe a Baghdad da Papa Francesco. “L’amore è la nostra forza, la forza di tanti fratelli e sorelle che anche qui hanno subito pregiudizi e offese, maltrattamenti e persecuzioni per il nome di Gesù", ha detto il Papa nell’omelia incentrata sulla pagina del Vangelo di Matteo, capitolo 6, dedicato alle Beatitudini. “Per il mondo, chi ha di meno è scartato e chi ha di più è privilegiato. Per Dio no: chi ha più potere è sottoposto a un esame rigoroso, mentre gli ultimi sono i privilegiati di Dio”, ha detto il Pontefice. Gesù "sulla croce si è dimostrato più forte del peccato, nel sepolcro ha sconfitto la morte. È lo stesso amore che ha reso i martiri vittoriosi nella prova, e quanti ce ne sono stati nell’ultimo secolo, più che nei precedenti", ha aggiunto papa Francesco. “Per diventare beati non bisogna essere eroi ogni tanto, ma testimoni ogni giorno. La testimonianza è la via per incarnare la sapienza di Gesù. È così che si cambia il mondo: non con il potere o con la forza, ma con le Beatitudini”, ha aggiunto. “La pazienza di ricominciare ogni volta è la prima qualità dell’amore, perché l’amore non si sdegna, ma riparte sempre. Non si intristisce, ma rilancia; non si scoraggia, ma resta creativo. Di fronte al male non si arrende, non si rassegna", ha concluso il Papa. (Irb)