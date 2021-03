Milano: De Corato, smog e assembramenti calati grazie a meteo, Sala faccia danza della pioggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, grazie alla pioggia, i valori di Pm10 a Milano si sono mantenuti al di sotto della soglia critica e anche gli assembramenti sui Navigli sono stati limitati. Invece di insistere con Area C, tartassando le tasche degli automobilisti, il sindaco Sala dovrebbe fare la danza della pioggia che ha il duplice effetto di contenere lo smog e gli affollamenti”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale, Riccardo De Corato, evidenziando che “sui Navigli, il contenimento degli assembramenti oggi si è ottenuto anche a una presenza maggiore di agenti di polizia e al posizionamento delle transenne. È evidente quindi che gli stessi provvedimenti si potevano intraprendere sabato scorso ed evitare l'inaccettabile situazione del rave party che si è consumato sulla Darsena" conclude De Corato. (Com)