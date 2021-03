Russia: Cremlino, Putin non ha avuto contatti recenti con collaboratore positivo al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e il suo collaboratore Maxim Oreshkin che è risultato positivo al tampone per il coronavirus non hanno avuto contatti di recente. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov all'agenzia di stampa "Tass". Il chiarimento è arrivato dopo che oggi il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha detto che Oreshkin, ex ministro dello Sviluppo economico, è risultato positivo al tampone per l'individuazione del Sars-Cov-2. Mishustin ha aggiunto di essere in costante contatto con il collaboratore di Putin. (Rum)