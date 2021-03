Roma: Lollobrigida (Fd'I), benvenuti De Lucia e Gasparri nel Municipio XII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Benvenuti in Fratelli d'Italia ai consiglieri del Municipio XII Gianni De Lucia e Valentina Gasparri. Due innesti di qualità ed esperienza che rafforzano il nostro partito su Roma, restituendogli una rappresentanza istituzionale nell'unica circoscrizione dove ancora non era presente in consiglio". Lo dichiara il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida. "Il loro ingresso certifica ancora una volta che il nostro progetto politico è credibile e attraente, da oggi ancora più forte e in grado di dare risposte concrete ai romani", conclude. (Com)