Milano: Moratti e Martelli alla camera ardente per Tognoli

- Diversi i politici che stanno visitando a Palazzo Marino la camera ardente allestita per l'ex sindaco Carlo Tognoli. Tra loro la vicepresidente di Regione Lombardia ed ex sindaco di Milano Letizia Moratti, entrata e uscita dalla Sala Alessi senza rilasciare dichiarazioni. Tra i primi ad arrivare in piazza della Scala l'ex ministro della Giustizia socialista Claudio Martelli, che di Tognoli ha detto: "È stato un uomo straordinario nella sua umanità, nella costanza di un impegno politico a cui non è mai venuto meno. Ha risollevato Milano dopo gli anni di piombo e ha avuto grandi intuizioni, ad esempio sulla mobilità. Ricordo l'amore che aveva per la povera gente. Ha trasformato gli invisibili in spettatori con la cerimonia del risotto in piazza del Duomo". A dare l'ultimo saluto all'ex sindaco di Milano anche il presidente dell'Anpi provinciale Roberto Cenati, Ferruccio De Bortoli, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Bruno Tabacci, diversi consiglieri comunali, il cantante Ricky Gianco e i deputati Pd Lia Quartapelle ed Emanuele Fiano. "Il mio ricordo con Tognoli fu alla scuola ebraica di Milano. Fu il primo sindaco a venire in visita. Fu molto dolce, parlammo della storia di mio padre. Poi in seguito l'ho conosciuto e visto tante volte, quando ero capogruppo a Palazzo Marino. Sindaco in un periodo difficilissimo, sindaco di una città che diventava aperta, un grandissimo sindaco", ha detto Fiano di Tognoli.(Rem)