Bosnia: polizia previene suicidio di 2 minori dopo catena su TikTok partita dalla Russia

- La polizia della Federazione della Bosnia ed Erzegovina ha impedito a due bambini di suicidarsi in seguito ad una catena nata sul social TikTok dalla Russia. Lo ha reso noto il funzionario della polizia bosniaco, Sasa Petrovic, all'emittente "N1". All'inizio di marzo, il ministero dell'Interno della Federazione avrebbe ricevuto informazioni di intelligence dall'Interpol su un suicidio di massa giovanile in preparazione sul popolare social media. "Non abbiamo avuto casi che non abbiamo rivelato prima che il suicidio fosse commesso. Ci sono stati due suicidi infantili programmati negli ultimi due mesi, che abbiamo contrastato", ha detto Petrovic. "Il digitale, come qualsiasi altra traccia, può essere identificata. Su richiesta, riceviamo dati da altri membri dell'Interpol se il sospetto è fuori dalla Bosnia. Questo caso particolare è arrivato dalla Russia", ha aggiunto Petrovic. (Seb)