Omicidio Cerciello Rega: Gasparri (FI), bene richiesta condanna esemplare per imputati

- “L'Italia ricorda ancora attonita la brutale uccisione del carabiniere Cerciello Rega. Ci appare opportuna la richiesta di una condanna esemplare all'ergastolo per entrambi gli americani colpevoli di questo brutale omicidio". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Speriamo che la corte voglia rispettare questa richiesta - aggiunge - e che una punizione esemplare colpisca questi due assassini. Il sacrificio di un esponente delle forze dell'ordine viene ancora ricordato con commozione da tutti quanti noi che attendiamo una punizione esemplare per questi due”. (Com)