Droga: Fd'I, continua raccolta firme, oggi a Villa Gordiani per dire stop a spaccio a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia insieme al coordinamento romano, ai ragazzi di Gioventù nazionale Roma in collaborazione con il dipartimento Dipendenze e terzo settore, prosegue anche in questo fine settimana la raccolta firme con la petizione popolare "Liberiamo Roma. Basta zone franche dello spaccio". "Oggi siamo stati nel Municipio V, tra viale Partenope e via Telese, nella zona di Villa Gordiani dove ieri è accaduto l'orribile episodio di stupro nei confronti di una ragazza 22enne - cui va la nostra vicinanza e solidarietà - mentre faceva jogging all'interno del parco", dichiarano in una nota Maria Teresa Bellucci, deputata e responsabile nazionale del dipartimento Dipendenze e terzo settore di Fd'I, Massimo Milani coordinamento Fd'I Roma, Francesco Figliomeni, consigliere capitolino e Daniele Rinaldi, coordinatore V municipio. "La presenza di oggi non solo per rilanciare il nostro impegno contro ogni droga, peraltro la petizione sta avendo un grande successo - aggiungono - ma anche per occuparci del tema sicurezza, un'altra emergenza non affrontata dalla sindaca Raggi in questi 5 anni. Dopo piazza Vittorio, Pigneto, Ponte Milvio e Villa Gordiani, porteremo la nostra petizione popolare in altre piazze di Roma. Come Fd'I - concludono - ribadiamo che bisogna fare di più per la lotta allo spaccio e alle zone franche di Roma: potenziamento dei servizi di prevenzione e cura, e insieme un controllo costante del territorio in sinergia con le forze dell'ordine". (Com)