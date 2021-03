Fratelli d'Italia: Ciriani, Fd'I non si farà intimidire, perché "Repubblica" in possesso di verbale segreto?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene ha detto oggi Giorgia Meloni, rispondendo alle infamanti e false accuse contenute in un articolo pubblicato da 'Repubblica', che non ci faremo intimidire". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani. "E’ oltremodo grave - continua il parlamentare in una nota - che l’unica leader dell’opposizione da settimane sia al centro di attacchi, quasi a confermare una strategia volta a silenziare chi ha deciso per il bene dell’Italia e degli italiani di non aderire a un governo che giorno dopo giorno si mostra come una prosecuzione del precedente, fallimentare, esecutivo. Piuttosto - conclude Ciriani - viene da chiedersi come 'Repubblica' fosse in possesso di un verbale segreto, che poi viene così impunemente dato in pasto a tutti".(Com)