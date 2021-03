Vaccini: Cecchetti (Lega), lunedì inizieranno regolarmente vaccinazioni a insegnanti in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È tutto a posto e se ci sono stati dei problemi li abbiamo risolti. Lunedì mattina inizieranno regolarmente, come da programma, le vaccinazioni per gli insegnanti in Lombardia e per evitare malintesi o disguidi la direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione, Semplificazione di Regione Lombardia ha ribadito nero su bianco le modalità di prenotazione online della vaccinazione". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Non si capisce pertanto il perché alcuni singoli esponenti regionali del Partito democrstico e dei Cinque Stelle, peraltro sempre i soliti noti - prosegue cecchetti - debbano innescare polemiche pretestuose sul nulla, imbarazzando anche i loro vertici nazionali. Stiamo vivendo un momento delicatissimo, che riguarda la salute di tutti noi, e in questa fase occorre la massima responsabilità condivisa da parte di tutti, per cui ogni parola detta in pubblico va ponderata per non alimentare tensioni o polemiche inutili, soprattutto in materia sanitaria". "Stiamo tutti lavorando, al Governo nazionale come in Regione Lombardia, per migliorare e velocizzare la campagna di vaccinazioni di massa, per cui chiediamo a tutti di non innescare polemiche che poi risultano infondate", conclude Cecchetti.(Com)