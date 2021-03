© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da metà marzo nel Lazio si potrà scaricare online il certificato vaccinale. Facciamo ogni sforzo per tornare a vivere, a lavorare e produrre in sicurezza per il bene dell'Italia". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Rer)