Fratelli d'Italia: Cirielli, accuse false contro Meloni, Mattarella tuteli la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore della Camera e coordinatore della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, dichiara che "le accuse pubblicate oggi su alcuni quotidiani contro Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, come risulta dalle indagini dell'autorità giudiziaria, sono totalmente false. Siamo di fronte - continua il parlamentare in una nota - all'ennesimo attacco proveniente da media di regime che, come accade nei Paesi dittatoriali, hanno lo scopo di denigrare l'unico partito di opposizione. Chiederemo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di tutelare la democrazia". L'esponente di Fd'I aggiunge: "A qualcuno dà fastidio la scelta del nostro partito di non far parte della nuova ammucchiata di governo e di restare coerentemente all'opposizione di una maggioranza di cui fanno parte anche Pd e M5. Fd'I - conclude Cirielli - continuerà a condurre le sue battaglie politiche sempre a testa alta e senza farsi intimidire da nessuno. Gli italiani sanno bene chi dice la verità perché noi, al contrario di altri, non li abbiamo mai presi in giro". (Com)