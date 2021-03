Regno Unito: polizia arresta uomo in Scozia in relazione alla scomparsa di una donna e 2 bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Dundee in Scozia in relazione alla scomparsa di una donna e di due bambini. La polizia di Avon e Somerset ha lanciato un appello la scorsa settimana per rintracciare il 25enne Bennylyn Burke e due bambini del South Gloucestershire. Lo riferisce l'emittente britannica "Bbc". Gli agenti che indagavano sulla scomparsa si sono recati in una abitazione di Dundee nel pomeriggio di ieri. Le forze dell'ordine hanno reso noto che le indagini sono in corso per fare luce sulla vicenda. (Rel)