Commercio: Di Salvo (Pd), preoccupazione per scelte Raggi su ambulanti

- "Esprimiamo grande preoccupazione per i gravi danni generati dalle ultime assurde decisioni della sindaca Raggi" che "ha comunicato l'annullamento in autotutela della procedura per il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l`esercizio del commercio su aree pubbliche scadute il 31 dicembre 2020". Lo afferma in una nota Titti Di Salvo della segreteria del Pd di Roma. "Si tratta di una decisione coerente con lo stile improvvisato e superficiale con cui Virginia Raggi ha amministrato la città - aggiunge -. Nessuno scatto di responsabilità nemmeno in questa fase di emergenza sanitaria che aggrava le difficoltà economiche di interi settori economici, di lavoratrici e lavoratori. L'amministrazione accolga le proposte del gruppo Pd Campidoglio e apra immediatamente il confronto con le rappresentanze del settore per trovare le soluzioni condivise, come dovrebbe fare chi sa governare la città senza approssimazione e con competenza. Perché - conclude - con la sua decisione la sindaca, per la scelta di far decadere le Scia presentate agli uffici, non rischia di mettere in ginocchio una categoria ma anche di esporre a ricorsi numerosi l'amministrazione". (Com)