Commercio: Figliomeni (Fd'I), Raggi ascolti le ragioni dei lavoratori ambulanti

- "Sosteniamo le battaglie dei lavoratori del commercio su strada che ieri, sconfortati dall'arroganza e dal silenzio dell'amministrazione grillina, hanno deciso di far sentire la loro voce mobilitandosi presso l'assessorato al Commercio di Roma Capitale in via dei Cerchi". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vicepresidente dell'Assemblea capitolina. "La solita 'iniziativa d'impero' della sindaca Raggi che ha ritenuto, sulla base di un parere, di poter stralciare una legge nazionale e sta minando la sopravvivenza di intere famiglie quando, giova ricordarglielo ancora una volta, nella città il problema del decoro non lo si può certo circoscrivere alle sole bancarelle a fronte di migliaia di abusivi che indisturbati occupano marciapiedi e monumenti. Non permetteremo di portare al fallimento un'intera categoria - conclude -, fatta di micro-imprese gestite da nuclei familiari, già duramente provata dalla crisi economica dovuta dalla pandemia per la solita giravolta della sindaca a fini elettorali". (Com)