Fisco: Dell'Olio (M5s), cashback è un successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento cinque stelle Gianmauro Dell'Olio, capogruppo nella commissione Bilancio di palazzo Madama, afferma: "Il cashback è un successo, a dimostrarlo sono i numeri sull'andamento del programma e sarebbe poco opportuno cancellarlo. Sono oltre 7,8 milioni i cittadini che si sono iscritti al cashback - continua il parlamentare in una nota -, più di 280 milioni le transazioni elettroniche effettuate dallo scorso 8 dicembre e più di 14 milioni gli strumenti di pagamento attivati grazie a questa iniziativa". L'esponente pentastellato aggiunge: "Chi sostiene che i soldi stanziati per questo programma siano uno spreco e debbano essere impiegati altrove sbaglia e non coglie alcuni aspetti decisivi. Il cashback non sottrae soldi a famiglie e imprese, ma anzi li fa risparmiare contrastando l'evasione fiscale, il lavoro nero e i costi indiretti legati alla circolazione del contante. Quindi è anche e soprattutto un modo per far pagare meno tasse a tutti, per favorire i pagamenti sicuri. Insomma - conclude Dell'Olio -, il cashback introdotto dal governo Conte II porta l'Italia in un futuro più giusto dal punto di vista sociale, in cui i pagamenti sono tracciati, un numero maggiore di cittadini contribuisce alle esigenze collettive in ragione del proprio reddito e il fisco diventa più equo". (Com)