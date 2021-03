Roma: nonno 82enne di Guidonia sorpreso a spacciare droga, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È finito nuovamente in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un nonno 82enne, pensionato e originario di Città di Castello, in provincia di Perugia, che era già sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di droga. L’uomo, nonostante la sua veneranda età e il provvedimento restrittivo, ha continuato nelle sue attività illecite a Guidonia, in provincia di Roma, ma è stato sorpreso dai carabinieri mentre era in possesso di 39 dosi di cocaina e una ventina di grammi di hashish, materiale per il taglio e il confezionamento della droga e circa 400 euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato e il nonno è stato sottoposto a un nuovo arresto: ora è ai domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. (Rer)