Pd: Boccia, Renzi non esiste più per il centrosinistra, ha riportato la destra al governo

- Il deputato del Partito Democratico, Francesco Boccia, alla domanda di RaiNews24 sul perché il Pd non riesce a liberarsi di Matteo Renzi, non ha dubbi: "Renzi per noi non esiste più, nel Pd e nel centrosinistra. Ha riportato Salvini al governo - ha continuato il parlamentare - e politicamente non c'è nemmeno nel Paese, com'è noto dai numeri. Così come non dovete definire ex renziani del Pd chi lo ha sostenuto in passato, ma poi è stato tradito. Per me non esistono ex ma sono tutti compagni di partito con i quali ricostruiremo un fronte sociale e popolare ampio. È un nostro dovere comune, il rischio è l'implosione del Pd". Boccia ha, poi, proseguito: "Il lavoro del segretario Nicola Zingaretti è stato eccezionale e dobbiamo ripartire dalla rimozione delle macerie del 2018. Avevamo fatto tutti insieme tanta strada e ora saremmo tutti responsabili dell'implosione del Pd se non comprendessimo fino in fondo lo stimolo che la lettera del segretario impone". (Rin)