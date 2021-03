© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il certificato vaccinale, ha spiegato l'assessore D'Amato, "sarà pronto da metà mese e sarà un certificato semplice, come quello che si fa ai bambini per andare a scuola. Sarà in doppia lingua e sarà segnalata la doppia somministrazione e l'attestazione a firma autenticata attraverso un Qr code". (Rer)