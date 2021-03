Pd: Fornaro (Leu), aprire presto una Costituente della sinistra di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "il dibattito in corso nel Pd dopo le dimissioni di Zingaretti merita rispetto e attenzione. Il problema - osserva il parlamentare in una nota - non è suggerire da fuori soluzioni, ma la questione di come il fronte progressista in Italia intende affrontare le grandi sfide della contemporaneità e anche la presenza nel governo Draghi, non riguarda solo il Pd. Dovremmo tutti ritornare ad usare vocaboli desueti nella politica italiana quali la generosità e l'umiltà. L'umiltà di riconoscere che le case matte della sinistra sono tutte, anche quelle più gradi, insufficienti e inadeguati". Secondo l'esponente di Leu, "serve anche uno scatto di generosità per ascoltare le ragioni degli altri e accettare di mettersi in discussione per arrivare a una Costituente di un campo largo e plurale della sinistra di governo nel nostro Paese. Viene naturale dire: se non ora quando?". (Com)