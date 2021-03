Covid: alla stazione Termini di Roma il nuovo hub per i vaccini della Regione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nel caso degli altri punti vaccinali della Regione Lazio, lo spazio è organizzato per facilitare il percorso alla somministrazione del vaccino per le persone con più di 80 anni e in questo caso anche per le persone diversamente abili. Le procedure di anamnesi e raccolta del consenso informato sono digitalizzate, assicurando rapidità di esecuzione, rispetto di tutte le norme dell'igiene e della sicurezza e del comfort. Il centro vaccinale nel week-end somministrerà il vaccino Astrazeneca a circa 700 operatori sanitari. All'inagurazione hanno preso parte il ministro della Salute, Roberto Speranza, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, il presidente nazionale Cri, Francesco Rocca e il direttore generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese. (Rer)