Milano: monsignor Delpini, Tognoli amministratore capace e illuminato, dotato di grande empatia

- "Carlo Tognoli è stato amministratore capace e illuminato, dotato di grande empatia". Lo scrive l’Arcivescovo Mario Delpini, nel suo messaggio di cordoglio per la scomparsa dell’ex sindaco di Milano (dal 1976 al 1986), morto ieri all’età di 82 anni. Dopo avere ricordato che Tognoli accolse Carlo Maria Martini all’inizio del suo ministero a Milano nel 1980 e Papa Giovanni Paolo II nelle due visite del 1983 e 1984, monsignor Delpini descrive l’ex sindaco come un uomo "innamorato di Milano, paziente nel tessere rapporti, (che) ha prestato grande attenzione nel favorire una città che si interpretasse nell’area metropolitana come comunità accogliente, abitabile e rasserenata dopo gli anni tragici del terrorismo".(Com)