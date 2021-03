Covid: assessore Lazio, pronti a produrre vaccino, ne abbiamo bisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio è pronto a produrre il vaccino anti Covid. Lo ha detto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato a margine dell'inaugurazione del centro vaccinale alla stazione Roma Termini. "Noi abbiamo sempre detto che se lo fa l'Europa è meglio, se non lo fa l'Europa lo faccia l'Italia, se non lo fa l'Italia, il Lazio è pronto, noi abbiamo bisogno del vaccino", ha detto Alessio D'Amato commentando l'incontro che si è svolto ieri in videoconferenza tra l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e il Centro russo di ricerca epidemiologica e microbiologia N. Gamaleya. "E' stato un incontro importante, molto utile - ha aggiunto -, è la prima volta che due tra i principali istituti scientifici a livello mondiale stabiliscono dei rapporti di cooperazione. Nei prossimi giorni - ha concluso D'Amato - sarà sottoscritto un documento congiunto in cui ci saranno anche le puntualizzazione sulle dosi di vaccino e la possibilità di produrlo qui nel Lazio". (Rer)