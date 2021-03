Covid: Speranza, insistere con chi ha dubbi, vaccino salva se stessi e gli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come istituzioni, unite, chiediamo ancora alle persone la massima attenzione e cautela, perché il virus circola, è presente tra di noi, e non si può abbassare la guardia. Ma vogliamo rivolgere un messaggio di fiducia perché questa battaglia la vinceremo e l'arma principale è proprio il vaccino". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione dell'inaugurazione del nuovo centro vaccinale alla stazione Termini di Roma. "Dobbiamo insistere e parlare con chi ha ancora dubbi: il vaccino è un atto semplice che salva se stessi e salva gli altri. Salva tutti. Questo mese di marzo, che non sarà semplice, dobbiamo fare un grande sforzo per vincere questa battaglia", ha aggiunto. (Rer)