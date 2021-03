Commercio: Gregori (Pd), scelta Campidoglio su ambulanti getta settore in disperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annullamento in autotutela del procedimento per il rinnovo della concessione dei posteggi finalizzati al commercio sulle aree pubbliche, da parte del Campidoglio, "getta nella disperazione tutti gli operatori del settore. Un'amministrazione che non decide lascia che le cose restino immobili, mentre un'amministrazione che decide senza valutare gli effetti sui destinatari delle proprie decisioni crea danni incalcolabili". Lo dichiara in una nota Augusto Gregori, responsabile Commercio del Partito democratico del Lazio. "Non si può pensare di decidere cose simili - aggiunge - senza coinvolgere immediatamente tutti gli operatori interessati. Da tutto questo ne escono perdenti non solo le categorie che subiscono questa metodologia di azione amministrativa priva di qualsiasi concertazione e valutazione delle conseguenze. Ne esce impoverita la città, che non avrà altre aree ben regolamentate su cui far vivere il commercio sul suolo pubblico in modo ordinato. Inoltre, ne uscirà più povera l'amministrazione comunale, che vedrà piovere tanti e legittimi ricorsi". (Com)