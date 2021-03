Milano: Mascaretti (Fd'I), da istituzioni ci si aspetterebbe sostegno ai giovani, non strumentalizzazione dei disagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisognerebbe aiutare i giovani in questo momento davvero difficile. Questo ci aspetteremmo da chi rappresenta le istituzioni. Quelle stesse istituzioni che dovrebbero fare di tutto per sostenerli i giovani, fornendo loro ciò di cui hanno bisogno, come ad esempio computer, tablet, connessioni gratuite, perché in una città come Milano sono molti quelli che non possono permettersele. Quelle stesse istituzioni che in un anno non sono ancora state capaci di garantire un trasporto sicuro agli alunni, agli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale che lavora nelle scuole, da chi dirige a chi fa le pulizie, tutti compresi" fa presente Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino. "Invece c'è chi cerca di strumentalizzare i disagi dei giovani e delle loro famiglie. Eppure - rileva Mascaretti - se ci occupiamo di Milano, dobbiamo ricordarci che da ottobre abbiamo assistito, negli orari scolastici ma non solo, a scene di ordinaria follia e di costanti assembramenti nelle metropolitane, sui mezzi pubblici e alle fermate come più volta ho denunciato". "L'inadeguatezza della Giunta Sala si è dimostrata pienamente nell'incapacità di potenziare e riorganizzare adeguatamente il trasporto pubblico locale che da oltre un anno non riesce a garantire la sicurezza dei passeggeri trasportati o in attesa. Da tempo le mie proposte di utilizzare i circa 5mila taxi milanesi anche per il trasporto in sicurezza di studenti e del personale scolastico giacciono inascoltate dal Sindaco Sala e dall'assessore Granelli, mentre il rischio della diffusione del contagio aumenta fino ad imporre la chiusura delle scuole", conclude Mscaretti. (Com)