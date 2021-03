Libano: premier ad interim Diab, “pronto a lasciare incarico pur di avere un governo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dimissionario del Libano in carica per il disbrigo degli affari correnti, Hassan Diab, ha minacciato di lasciare l’incarico per fare pressione sui politici affinché formino un nuovo governo. "Se questo passo aiuterà nella formazione del governo, allora sono pronto a intraprenderlo, anche se va contro le mie convinzioni perché penso che sarebbe dannoso per lo Stato e per i libanesi", ha detto Diab, citato dall’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya” basata a Dubai. Il governo di Diab si è dimesso a seguito dell'esplosione del porto di Beirut del 4 agosto che ha devastato vaste porzioni della capitale. Il primo ministro designato Saad Hariri è stato nominato a ottobre, ma finora non è riuscito a formare un nuovo governo a causa di una situazione di stallo politico tra lui e il presidente della Repubblica, Michel Aoun. (Lib)