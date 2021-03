Milano: Sala, senza scatto in avanti a esaminare dimensione futura del lavoro città avrà dei problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando della questione dei rider all'iniziativa "Il cammino degli Invisibili" organizzata da "Mare Culturale Urbano" e "Invisibili in Movimento", il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha avvertito che "se non si farà uno scatto in avanti nell'esaminare quale sarà la dimensione futura del lavoro e affrontare questi temi, io temo che la nostra città avrà dei problemi". Rispetto ai fattorini, Sala ha detto che "noi oggi a Milano e in città come questa siamo molto attenti alla questione dei rider e al loro futuro o forse lo siamo solo in certi momenti e in altri siamo contenti di essere disattenti". Il sindaco ha avvertito di "non divaricare troppo la separazione tra un certo tipo di lavoro e gli altri. Questo è un pericolo vero e vivo". "Lo Statuto dei lavoratori non considera attualmente a oggi quello che è o dovrebbe essere lo smart working, ma è necessario farlo oggi", ha concluso Sala.(Rem)