Vaccino: oltre 5,2 milioni di dosi somministrate in Italia

- Sono 5.231.708 i vaccini anti Covid-19 somministrati nel nostro Paese (211.839 nelle ultime 24 ore). Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, aggiornato alle 15.31 di oggi, 6 marzo 2021. La somministrazione ha riguardato 3.215.513 donne e 2.016.195 uomini. Il totale delle persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose) è pari a 1.613.613. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 2.496.790 operatori sanitari e sociosanitari, seguiti dal personale non sanitario (866.694), dagli ospiti delle strutture sanitarie (434.795), dagli over 80 (970.867), dalle Forze armate (114.852) e dal personale scolastico (347.710). (Rin)