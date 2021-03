Milano: Mascaretti - Maullu (Fd'I), assegnare a Tognoli la grande medaglia d'oro alla memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "ieri, in accordo con il Coordinatore Cittadino Stefano Maullu, ho protocollato la richiesta ufficiale di assegnare la Grande Medaglia d'Oro alla Memoria a Carlo Tognoli, che verrà consegnata alla famiglia durante le cerimonie del prossimo 7 dicembre per Sant'Ambrogio, Patrono della città. Un amico, ma soprattutto un grande sindaco, uno dei migliori amministratori di sempre. Un riferimento importante per la città di Milano e per i milanesi. Una persona stimata e amata, come ha dichiarato il Vice Presidente del Senato Ignazio La Russa". Lo annuncia in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, Andrea Mascaretti. (Com)