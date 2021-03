Milano: Sala, non c'è smart city senza la ricerca di una vera giustizia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per essere una "smart city" Milano deve ricercare la giustizia sociale. La pensa così il sindaco Giuseppe Sala, intervenuto questo pomeriggio all'iniziativa "Il cammino degli Invisibili" organizzata da Mare Culturale Urbano e Invisibili in Movimento. "Gli invisibili possono essere invisibili oppure li si può vedere molto bene. E noi dobbiamo sapere che li possiamo vedere molto bene. E quindi l'atteggiamento non può essere tanto di pensare che siano una parte destinata a rimanere in quella condizione o che va aiutata e basta. Sarebbe veramente sbagliato. Devono essere invece una parte integrante della società", ha detto Sala. "La città, la cosiddetta smart city - ha proseguito - è l'insieme sociale dove il cambiamento può avvenire. Il punto è capire che tipo di città vogliamo, che tipo di idea politica abbiamo. Quando mi sono presentato alle elezioni precedenti sottolineavo in continuazione l'idea di voler lavorare sullo sviluppo e sulla solidarietà e pensavo che fosse giusto e probabilmente era giusto in quel momento. Oggi credo che sia più da ricercare qualcosa che vada nell'ambito del progresso e dei diritti, perché quello che ci è successo fa sì che la questione fondamentale dei diritti dev'essere associata a un'idea di progresso diverso". (segue) (Com)