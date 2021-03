Milano: Sala, non c'è smart city senza la ricerca di una vera giustizia sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Non cadiamo in equivoco la smart city non è una città che è smart in quanto digitalmente o ambientalmente evoluta. Quello è indispensabile, ma se una città non è smart dal punto di vista sociale, se non c'è l'idea di andare alla ricerca di una vera giustizia sociale, non può essere smart", ha quindi ammonito Sala, sottolineando che "il punto non è il citare la questione, ma essere garanzia che il percorso si realizzi. E la prima garanzia per far sì che il percorso, non più rimandabile, si realizzi è non farlo da solo". Per questo il primo cittadino e candidato sindaco ha chiesto "una mano a tutti in questo percorso. Sull'idea del modello Milano abbiamo lavorato anche eccessivamente, ma Milano deve lasciare una traccia e dovremo tirarne fuori qualcosa di nuovo e di diverso, in cui non butteremo via le esperienze che abbiamo fatto, ma un'evoluzione nel nostro modo di vivere dovrà esserci". "La società che noi vorremmo - ha detto in conclusione - non è un mondo di alienati in cui l'ingiustizia è alla base del funzionamento della società. Noi dobbiamo lottare per una società che sia esattamente il contrario: sia una società aperta, libera, internazionale, una società che sarà faticoso mettere insieme, ma il premio del metterla insieme sarà un premio enorme ed è questo quello per cui mi batto e mi batterò per Milano, perché ci credo e credo che si possa fare".