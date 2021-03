Omicidio Cerciello Rega: Pm, Hjorth sapeva del coltello, erano preparati e avevano strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gabriel Natale Hjorth ha sostenuto che non sapeva che il coimputato Finnegan Lee Elder, nel processo per l'omicidio di Mario Cerciello Rega, uscendo Le Meridien l'hotel avesse il coltello. "Il coltello si vedeva" ha detto il sostituto procuratore Maria Sabina Calabretta nel corso della requisitoria questa mattina in corte d'assise a Roma". "Erano preparati - ha anche detto -, avevano studiato la strategia e sapevano che qualcosa poteva non andare bene". "Vi abbiamo portato il coltello in aula, non è un oggetto piccolo. C'è differenza di una tasca vuota e una tasca che conserva qualcosa" ma Natale ha sostenuto di non sapere che Elder portasse il coltello. (Rer)