Covid: Protezione civile, potenziare capacità risposta singoli territori su campagna vaccinazione

- Si è svolto questa mattina a Roma, presso la sede del dipartimento, il Comitato operativo della Protezione civile per fare il punto sulla campagna vaccinale in corso. E' quanto si legge in una nota del dipartimento della Protezione civile. Il tavolo, convocato e presieduto dal capo dipartimento Fabrizio Curcio, d’intesa con il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 generale Francesco Paolo Figliuolo, ha visto la partecipazione delle strutture regionali di Protezione civile, dei referenti sanitari locali e di tutte le componenti del Servizio nazionale, anche in videocollegamento. Nel corso dell’incontro - continua la nota - sono state definite le attività e le azioni di raccordo tra le diverse strutture coinvolte. In particolare è stata ribadita la necessità di rafforzare in ogni Regione tavoli di coordinamento tra referenti sanitari e di protezione civile i quali, con l’ausilio della Struttura commissariale e del dipartimento della Protezione civile, potranno fornire un quadro di sintesi delle singole realtà regionali. Proprio la ricognizione puntuale delle attuali attività messe in campo dalle Regioni potrà garantire un’efficiente pianificazione e valutazione degli ambiti su cui intervenire per potenziare la capacità di risposta dei singoli territori, in particolare nella distribuzione e somministrazione dei vaccini, anche in vista del prossimo incremento di dosi disponibili. (Com)