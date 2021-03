Omicidio Cerciello Rega: Pm, Hjorth corresponsabile morte, impedì a Varriale di aiutare collega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Varriale "non è potuto intervenire" a difesa del collega Mario Cerciello Rega. "Se Varriale non fosse stato impegnato nello scontro con Natale Gabriel Hjorth avrebbe potuto aiutare Cerciello". Lo ha detto il sostituto procuratore Maria Sabina Calabretta nel corso della requisitoria, questa mattina in corte d'assise a Roma per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Il Pm ha voluto così marcare le corresponsabilità di Natale nell'uccisione del militare. (Rer)