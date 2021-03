Milano: De Corato, quanti visitatori negli spazi occupati della Fabbrica del Vapore? Sgombero subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 789.107 i visitatori della Fabbrica del Vapore dal 2016 al 2020, quanti sono stati quelli che "in realtà hanno visitato gli spazi occupati abusivamente, in via Luigi Nono, dal centro sociale 'il Tempio del Futuro Perduto'?" Lo chiede in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, sottolineando che si tratta di "una situazione di illegalità che va sanata e per la quale non basta certo soltanto presentare una denuncia come ha dichiarato il vicensindaco". "Questi spazi vanno sgomberati per essere restituiti alla collettività a cui sono stati sottratti. Con l'avvio della manifestazione di pubblico interesse sull'area, inoltre, è incredibile che si lasci la situazione degli occupanti così com'è", sostiene De Corato, sottolineando che "dal 2018 'il Tempio del Futuro Perduto' ha realizzato illegalmente tutto quello che è possibile: ristrutturazioni, murales su facciata posta sotto vincolo architettonico e, come è buona prassi, un bel ristorante anche con menù vegetariano. Non vorremmo che la strada della denuncia portasse ad un'occupazione decennale come quella di altri centri sociali della città". (Com)