Grecia: governo destina 300 mila euro a favore dei comuni colpiti dal sisma

- Il governo della Grecia ha disposto lo stanziamento di un fondo di 300 mila euro che sarà assegnato a tutti i comuni che sono stati colpiti dai forti terremoti che hanno colpito nei giorni scorsi la parte centrale del Paese. Il vice ministro dell'Interno greco, Stelios Petsas, ha chiarito oggi che gli aiuti economici saranno destinati ai comuni di Tyrnavos, Elassona e Farkadona (i più colpiti dal sisma) in modo che i cittadini possano ricevere importi che vanno dai 600 ai 6 mila euro. Sostegno che servirà per "far fronte alle emergenze immediate", ha sottolineato il ministro. Entro martedì 9 marzo saranno rese disponibile unità abitative provvisorie per accogliere i residenti dei comuni nell'area di Elassona. Petsas sta visitando le aree colpiti dal terremoto in queste ore insieme al governatore della Tessaglia Kostas Agorastos e ai sindaci di Tyrnavos Giannis Kokouras e di Elassona Nikos Gatsas. "Siamo qui per affrontare un terremoto catastrofico ma fortunatamente non ci sono state vittime", ha dichiarato Petsas. (segue) (Gra)