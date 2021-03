Grecia: governo destina 300 mila euro a favore dei comuni colpiti dal sisma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la Protezione civile ellenica ha dichiarato lo stato di emergenza a Tyrnavos e Potamia nella regione di Larissa e a Farkadona nella vicina Trikala a seguito di due forti terremoti che hanno colpito la Grecia centrale. Lo stato di emergenza sarà in vigore per sei mesi e darà diritto ai residenti e ai comuni assistenza nella manodopera e finanziamenti per riparare i danni a centinaia di abitazioni e attività, nonché a parti della rete stradale e idrica. L'area è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.3 mercoledì mattina, seguito da un altro terremoto di 5.9 nella serata di giovedì. Il sismologo Gerassimos Papadopoulos dell'Istituto di geodinamica dell'Osservatorio nazionale di Atene ha affermato all'emittente televisiva "Skai" che sebbene sia un fenomeno raro, entrambi i terremoti provenivano da sezioni diverse della stessa faglia. (Gra)