Roma: controlli a Monterotondo, quattro arresti

- Quattro persone sono state arrestate nelle ultime ore dai carabinieri della compagnia di Monterotondo: in particolare due persone sono finite in manette per spaccio, altre due sono state sottoposte a ordine di carcerazione in esecuzione di condanne definitive. Il primo arrestato è un 24enne romano che, ospite in casa della madre a Monterotondo, è stato fermato vicino alla stazione ferroviaria in orario di coprifuoco con uno zaino pieno di droga: il ragazzo trasportava 45 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina, 2 grammi di ketamina, un grammo di hashish e 3 pasticche di Xanax, un bilancino di precisione e 360 euro in contanti. Il giovane si trova ora ai domiciliari a casa della madre. Un altro spacciatore, un 27enne di Rignano Flaminio, è stato arrestato perché trovato in possesso di 55 grammi di hashish e 21 grammi di marijuana. Nella sua abitazione i carabinieri hanno sequestrato altri 43 grammi di marijuana. Sono stati accompagnati arrestati, infine: un 72enne di Capena che deve scontare la pena di 3 anni e 7 mesi per violenza sessuale sulla nipote e ora si trova in carcere; un 31enne albanese che deve espiare la pena di 4 anni e 4 mesi per una tentata estorsione in concorso compiuta a Roma nel 2017 e ora si trova ai domiciliari. (Rer)