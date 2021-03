Omicidio Cerciello Rega: Pm, 11 coltellate contro uomo disarmato non sono legittima difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Undici coltellate è dall'inizio che quelle foto le ho nel cuore". Lo ha detto il sostituto procuratore Maria Sabina Calabretta nel corso della requisitoria, questa mattina in corte d'assise a Roma per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, riferendosi alle fotografie a corredo dell'autopsia che documentavano le ferite mortali. "Non c'è stato un attacco, quindi non si può pensare ad una difesa legittima. Non c'è la proporzione. Loro armati di un grosso coltello e gli altri due a mani nude". (Rer)