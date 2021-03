Roma: Figliomeni (Fd'I), degrado e accampamenti sotto cavalcavia tangenziale, interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni, ha presentato un'interrogazione alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, sulla "situazione di forte degrado nella parte sottostante ed adiacente il cavalcavia della tangenziale est all'altezza di via Casilina". In una nota Figliomeni spiega: "A seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini abbiamo constatato personalmente, anche con l'ausilio di foto, la situazione di forte degrado. Una vera e propria favela a due passi da San Giovanni e da Porta Maggiore con persone che dormono in giacigli e accampamenti improvvisati nel cuore del centro di Roma in mezzo agli abitanti delle palazzine sempre più sconsolati. Montagne di rifiuti che giacciono in bella vista, soprattutto nelle varie scale che portano al sottopasso chiuso in entrambe le carreggiate di viale Castrense all'altezza di via Caltagirone, senza che nessuno dell'amministrazione a guida grillina si preoccupi di portare un minimo di decoro in questa zona centrale di Roma che sembra totalmente dimenticata. Abbiamo presentato un'interrogazione urgente a Raggi e alle altre autorità - sottolinea - in quanto non si può consentire a queste persone di vivere in condizioni così disumane e nel contempo bisogna tutelare i residenti che quotidianamente convivono con latrine a cielo aperto visto che i bisogni fisiologici vengono espletati in mezzo alla strada. Come esseri umani non possiamo tollerare questo degrado imperante - conclude - e faremo di tutto per cercare di far aprire gli occhi anche a questa inutile giunta a 5 stelle che fugge di fronte a ogni problema". (Com)