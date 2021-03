Ambiente: Di Maio, Italia e Ue a impatto climatico zero entro il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2050 come obiettivo comune di Italia e Unione Europea per arrivare un impatto climatico zero. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. “È una visione politica chiara e netta che ci permetterà di uscire da questa crisi economica che sta colpendo anche il nostro Paese. Una crisi ancora più dura a causa della pandemia. Puntando sulla transizione ecologica nasceranno nuove imprese che a loro volta andranno a generare nuove occasioni di lavoro. Sfrutteremo al massimo nuovi strumenti innovativi, sostenibili e meno inquinanti. L’Italia è già leader in tanti settori in questo campo e può fare un altro scatto in avanti. Ma per farlo serve un’alleanza trasversale sul tema della transizione ecologica, perché in ballo c’è il futuro del nostro Paese e quindi delle nuove generazioni. Unità e compattezza del sistema Paese saranno fondamentali e bisognerà lavorare in maniera sinergica”, ha spietato il titolare della Farnesina. “Il MoVimento 5 Stelle ha già scelto da che parte stare ed è per questo che ‘2050’ entrerà nel simbolo del MoVimento 5 Stelle. Siamo pronti a portare avanti questa battaglia con il sostegno di tutti. Questa è una grande occasione di crescita, non possiamo perderla”, ha concluso il capo della diplomazia italiana. (Res)