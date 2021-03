© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel Lazio è attiva dalla mezzanotte la prenotazione online per il vaccino anti Covid agli under 65 anni (a partire da 65 e 64 anni). Mentre proseguono le prenotazioni per gli over 70 anni: "sono già 50 mila e tutto si sta svolgendo regolarmente". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.