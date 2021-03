© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giovani gli imputati ma anche giovane la vittima, ammazzata per 80 euro e una dose di cocaina". Lo ha detto il sostituto procuratore Maria Sabina Calabretta nel corso della requisitoria, questa mattina in corte d'assise a Roma per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega chiedendo la condanna all'ergastolo per gli imputati Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder. (Rer)