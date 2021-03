Covid: Occhiuto (FI), decreto Sostegno e Recovery fondamentali per ripartenza Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Occhiuto, capogruppo facente funzioni di Forza Italia alla Camera dei deputati, ricorda che "un anno fa iniziava il lockdown totale che per mesi ha svuotato le nostre città e le nostre vite. Dopo dodici mesi - prosegue il parlamentare in una nota - la situazione è ancora assai complicata, e la terza ondata del Covid non ha ancora conosciuto il suo picco. Ma questo anno, oltre all'emergenza sanitaria, ci ha lasciato anche le macerie economiche. I dodici mesi di pandemia - secondo un dossier della Confesercenti - sono costati all'Italia una riduzione di 183 miliardi di euro del Pil e di 137 miliardi per i consumi di cui 36 da addebitare all'assenza di turisti. La spesa è tornata ai livelli del 1997, un passo indietro di 24 anni, e sono andati in fumo 262 mila posti di lavoro". L'esponente di FI aggiunge: "La priorità del governo e della politica deve essere quella di salvare le vite e di adoperarsi per garantire a tutti la salute, ma allo stesso tempo occorre un impegno senza precedenti per supportare la ripresa economica. In questo scenario il decreto Sostegno e il Recovery plan saranno fondamentali per gettare le basi di una vera ripartenza. Senza sviluppo, senza opportunità e senza lavoro - conclude Occhiuto -, il Paese muore".(Com)