Omicidio Cerciello Rega: Pm, carabinieri non conoscevano né Brugiatelli né Pompei

- "Cerciello e Varriale erano in servizio, altrimenti la centrale operativa non avrebbe potuto chiamarli". Lo ha detto il sostituto procuratore Maria Sabina Calabretta nel corso della requisitoria, questa mattina in corte d'assise a Roma per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Quanto detto è riferito ai sospetti che i due carabinieri fossero fuori servizio e intervenuti per soccorrere due loro fonti. "Possiamo escludere che Cerciello e" il collega Andrea "Varriale conoscessero" il mediatore Sergio "Brugiatelli e non conoscevano neppure lo spacciatore Italo Pompei". (Rer)