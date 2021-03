Covid: Fipe Confcommercio Roma, bene ordinanza su alcolici ma serve di più anche da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ordinanza emanata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi che vieta la vendita di alcolici ai minimarket dopo le 18 "rappresenta un buon punto di partenza del quale diamo atto all’amministrazione ma non è ancora sufficiente per affrontare il problema degli assembramenti connessi alla vendita di bevande alcoliche”. Lo dichiara in una nota il presidente di Fipe Confcommercio Roma, Sergio Paolantoni. “Se non si interviene anche su quella vasta rete di esercizi take away di cui è pieno il centro storico - prosegue Paolantoni - il bicchiere resta mezzo vuoto perché diventeranno questi i luoghi di acquisto di alcool come peraltro già avviene. Esprimiamo quindi soddisfazione perché la sindaca ha compreso che la vendita di alcol è il problema, ma non ci si può fermare a metà tenendo fuori dal divieto gli esercizi commerciali di maggiore superficie e, appunto, i take away. D’altra parte va sottolineato che il Dpcm governativo che entra in vigore oggi impedisce a tutti i bar di Roma e d’Italia di vendere per asporto dopo le 18 mentre purtroppo ci sono migliaia di esercizi che possono continuare a vendere. Se si vuole contrastare con efficacia, coerenza e serietà il fenomeno - conclude - è necessario intervenire sulla vendita di alcol senza fare figli e figliastri, mettere in campo più controlli e soprattutto dare alle persone la possibilità di consumare ai tavoli di bar e ristoranti per non spingerle a consumare in piedi nelle strade e nelle piazze.”(Com)