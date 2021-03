Difesa: sottosegretario Pucciarelli, da lunedì operativi presidi vaccinali a Cosenza e Pomigliano D’Arco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono incessanti le attività di sostegno dei militari italiani "che vedranno operativi, a partire da lunedì, due nuovi presidi vaccinali della Difesa a Cosenza e a Pomigliano D’Arco (Napoli)". Lo rende noto il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli sottolineando come si tratti di "un importante contributo delle nostre Forze armate che imprimerà una forte accelerazione nella campagna vaccinale a favore dei cittadini". "Ringrazio ancora una volta tutti i militari ed in particolare i medici e gli infermieri con le stellette per lo straordinario lavoro che stanno facendo fin dal primo giorno di questa emergenza con elevata professionalità e spirito di servizio a favore degli italiani", conclude Pucciarelli.(Res)