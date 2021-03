© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo con uno sprint sulle vaccinazioni l’Italia potrà superare l’emergenza sanitaria ed economica. L’intesa tra governo, Regioni e medici specializzandi è fondamentale per avere personale sanitario formato e per incrementare i punti nei quali somministrare le dosi anti-Covid". Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. (Rin)