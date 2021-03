Milano 2021: mozione di Sollazzo (Misto) per introdurre raccolta firme online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle amministrative 2021, introdurre un sistema di raccolta e certificazione di firme interamente on line sul portale del Comune di Milano, tramite Spid, visto che l’emergenza sanitaria impone il “distanziamento e di conseguenza il disincentivo alla raccolta di firme attraverso appositi banchetti o in presenza presso uffici e sportelli di competenza comunale”. Lo chiede una mozione dell’ex pentastellato Simone Sollazzo, promotore per le prossime Comunali della lista civica “Milano concreta”. La mozione, sottoscritta anche dal consigliere del Movimento 5 stelle Gianluca Corrado e da Matteo Forte di Milano Popolare, impegna sindaco e giunta anche “a predisporre tutte le misure di sensibilizzazione, informazione e soprattutto di affiancamento della cittadinanza verso la registrazione di una propria identità Spid”; “a predisporre un sistema di raccolta dati e di ‘voting’ che fornisca ad ogni cittadino la possibilità di votare in modalità on line e da qualunque dispositivo” e “in alternativa, a predisporre la messa a disposizione di spazi privati ad uso pubblico come l'ingresso dei centri commerciali, dove i cittadini possano esercitare i propri diritti democratici, come ad esempio la raccolta di firme per iniziative collegate all’esercizio degli istituti di partecipazione popolare”. (segue) (Rem)